Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Sachbeschädigung im La-Fleche-Park
Obernkirchen (ots)
(Gav) Im Zeitraum von Freitag, 16.01.2026, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 20.01.2026, 14:00 Uhr, kam es im La-Fleche-Park in Obernkirchen zu einer Sachbeschädigung.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am dortigen Brunnen eine Sandsteinplatte durch bislang unbekannte Täter zertrümmert. Der Schaden wurde durch den Bauhof Obernkirchen festgestellt und gemeldet. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des La-Fleche-Parks gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Obernkirchen unter der Tel. 05724 / 958860 zu melden.
