PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung im La-Fleche-Park

Obernkirchen (ots)

(Gav) Im Zeitraum von Freitag, 16.01.2026, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 20.01.2026, 14:00 Uhr, kam es im La-Fleche-Park in Obernkirchen zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am dortigen Brunnen eine Sandsteinplatte durch bislang unbekannte Täter zertrümmert. Der Schaden wurde durch den Bauhof Obernkirchen festgestellt und gemeldet. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des La-Fleche-Parks gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Obernkirchen unter der Tel. 05724 / 958860 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 09:53

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Kind verletzt

    Stadthagen (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch den 21.01.2026 gegen 13:20 Uhr in der Loccumer Straße/Herminenstraße in Stadthagen ereignete. Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer touchierte beim Vorbeifahren ein 10-jähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad. Dadurch stürzte die 10-Jährige aus Stadthagen und verletzte sich leicht. Zeugen und ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:46

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Bückeburg (ots) - (Thi) Die Polizei Bückeburg sucht den Verursacher einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch den 21.01.2026 zwischen 7:15 und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Herminenstraße 25 ereignete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädige durch das Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß abgestellten Hyundai einer 48-Jährigen. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren