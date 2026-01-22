Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Kind verletzt

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch den 21.01.2026 gegen 13:20 Uhr in der Loccumer Straße/Herminenstraße in Stadthagen ereignete.

Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer touchierte beim Vorbeifahren ein 10-jähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad. Dadurch stürzte die 10-Jährige aus Stadthagen und verletzte sich leicht.

Zeugen und Hinweisgeber oder der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

