PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Kind verletzt

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch den 21.01.2026 gegen 13:20 Uhr in der Loccumer Straße/Herminenstraße in Stadthagen ereignete.

Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer touchierte beim Vorbeifahren ein 10-jähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad. Dadurch stürzte die 10-Jährige aus Stadthagen und verletzte sich leicht.

Zeugen und Hinweisgeber oder der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 09:46

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Bückeburg (ots) - (Thi) Die Polizei Bückeburg sucht den Verursacher einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch den 21.01.2026 zwischen 7:15 und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Herminenstraße 25 ereignete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädige durch das Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß abgestellten Hyundai einer 48-Jährigen. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 07:58

    POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw in Stolzenau

    Stolzenau (ots) - Stolzenau (ZIE) Am Samstag, 17. Januar 2026, gegen 22:45 Uhr, wurde der Polizei Stolzenau durch einen Zeugen gemeldet, daß mehrere Personen in der Stolzenauer Bahnhofstraße Knallkörper zünden würden. Weiterhin sei ein Pkw beschädigt worden. Die eingesetzten Funkstreifenwagen konnten in der Bahnhofstraße einen beschädigten Pkw Audi einer 24jährigen Stolzenauerin feststellen. An diesem war ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 14:09

    POL-NI: Pkw beschädigt: Zeugen gesucht

    Rinteln (ots) - (Gav) Im Zeitraum der Fußballspiele am Freitag und Samstag, 17. und 18.01.2026, jeweils zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr, wurde in Rinteln ein geparkter Pkw beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein weißer Opel Corsa E des Anzeigenerstatters auf dem Parkplatz an der Sporthalle in der Straße Burgfeldsweide mit einem scharfen Gegenstand zerkratzt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2.000 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren