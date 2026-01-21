PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw beschädigt: Zeugen gesucht

Rinteln (ots)

(Gav) Im Zeitraum der Fußballspiele am Freitag und Samstag, 17. und 18.01.2026, jeweils zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr, wurde in Rinteln ein geparkter Pkw beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein weißer Opel Corsa E des Anzeigenerstatters auf dem Parkplatz an der Sporthalle in der Straße Burgfeldsweide mit einem scharfen Gegenstand zerkratzt.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes an der Sporthalle gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Tel. 05751 / 96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 11:51

    POL-NI: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

    Haßbergen (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 20.01.2026, wurde gegen 16:55 Uhr ein Mercedes-Fahrer in der Hauptstraße in Haßbergen kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 34-Jährige aus Weyhe sein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hatte. Ein vor Ort durchgeführter Urinvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:30

    POL-NI: Diebstahl am Bahnhof

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 20.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr auf der Rückseite des Bahnhofs Nienburg in der Dr.-Franck-Straße zu einem Fahrraddiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ein E-Bike, das in einer Fahrradbox stand und zusätzlich mittels Kettenschloss an einem Fahrradbügel gesichert war. Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 01:38

    POL-STH: Notfallsanitäter und Polizist verletzt

    Stadthagen (ots) - Am 20.01.2026, gegen 23 Uhr, erhalten der Rettungsdienst und die Polizei Stadthagen einen Einsatz zu einer betrunkenen 49 Jährigen Stadthägerin, die angibt, sich selbst verletzten zu wollen. Vor Ort schlägt sich die Frau mit einer Flasche selbst an den Kopf. Diese Handlung muss durch die Rettungskräfte zum Schutze der Frau unterbunden werden. Hierbei wehrt sich die Stadthägerin derart stark, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren