Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw beschädigt: Zeugen gesucht

Rinteln (ots)

(Gav) Im Zeitraum der Fußballspiele am Freitag und Samstag, 17. und 18.01.2026, jeweils zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr, wurde in Rinteln ein geparkter Pkw beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein weißer Opel Corsa E des Anzeigenerstatters auf dem Parkplatz an der Sporthalle in der Straße Burgfeldsweide mit einem scharfen Gegenstand zerkratzt.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes an der Sporthalle gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Tel. 05751 / 96460 zu melden.

