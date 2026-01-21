PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Notfallsanitäter und Polizist verletzt

Stadthagen (ots)

Am 20.01.2026, gegen 23 Uhr, erhalten der Rettungsdienst und die Polizei Stadthagen einen Einsatz zu einer betrunkenen 49 Jährigen Stadthägerin, die angibt, sich selbst verletzten zu wollen. Vor Ort schlägt sich die Frau mit einer Flasche selbst an den Kopf. Diese Handlung muss durch die Rettungskräfte zum Schutze der Frau unterbunden werden. Hierbei wehrt sich die Stadthägerin derart stark, dass sie einen 27 jährigen Notfallsanitäter leicht an der Hand verletzt. Zudem tritt sie einem 25 jährigen Polizeibeamten so stark gegen den Kopf, dass der Polizist in ein Krankenhaus gebracht werden muss und vorläufig dienstunfähig ist. Anschließend kann die Frau mit Hilfe anliegender Polizeikommissariate fixiert und in das Krankenhaus in Vehlen verbracht werden, um eine Einweisung in eine Psychiatrie abklären zu lassen, nachdem die Dame ausgenüchtert ist. Gegen die 49 jährige wird ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 12:08

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Nienburg (ots) - (Gav) Im Zeitraum von Samstag, 17.01.2026, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 18.01.2026, 21:00 Uhr, ereignete sich in der Friedrichstraße in Nienburg (Weser) auf Höhe Hausnummer 6 eine Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein grauer Kia an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:14

    POL-NI: Nienburg - Verdacht auf Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

    Nienburg (ots) - (KEM) Am Montag, den 19.01.2026, gegen 17.40 Uhr wurde der Polizei Nienburg ein Fahrzeugführer gemeldet, der seinen PKW von der L370/B6 in Richtung Nienburg mit deutlich auffälliger Fahrweise führte. Laut Angaben des Mitteilers solle der PKW, ein weißer Opel, in Schlangenlinien sowie mit deutlich geringerer Geschwindigkeit geführt worden sein. ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:14

    POL-NI: Kleinbrand in Kraftwerk

    Landesbergen (ots) - (Gav) In der Nacht zu Dienstag, den 20.01.2026, kam es gegen 00:05 Uhr im Robert-Frank-Kraftwerk in Landesbergen zu einem Kleinbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen brach in einem Kesselhaus ein Brand aus, der noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Mitarbeiter des Kraftwerks eigenständig gelöscht werden konnte. Bei einer anschließenden Inaugenscheinnahme wurde als Ursache ein technischer Defekt an einem Verbrennungskessel festgestellt. Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren