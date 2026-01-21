Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Notfallsanitäter und Polizist verletzt

Stadthagen (ots)

Am 20.01.2026, gegen 23 Uhr, erhalten der Rettungsdienst und die Polizei Stadthagen einen Einsatz zu einer betrunkenen 49 Jährigen Stadthägerin, die angibt, sich selbst verletzten zu wollen. Vor Ort schlägt sich die Frau mit einer Flasche selbst an den Kopf. Diese Handlung muss durch die Rettungskräfte zum Schutze der Frau unterbunden werden. Hierbei wehrt sich die Stadthägerin derart stark, dass sie einen 27 jährigen Notfallsanitäter leicht an der Hand verletzt. Zudem tritt sie einem 25 jährigen Polizeibeamten so stark gegen den Kopf, dass der Polizist in ein Krankenhaus gebracht werden muss und vorläufig dienstunfähig ist. Anschließend kann die Frau mit Hilfe anliegender Polizeikommissariate fixiert und in das Krankenhaus in Vehlen verbracht werden, um eine Einweisung in eine Psychiatrie abklären zu lassen, nachdem die Dame ausgenüchtert ist. Gegen die 49 jährige wird ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell