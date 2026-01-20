Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kleinbrand in Kraftwerk

Landesbergen (ots)

(Gav) In der Nacht zu Dienstag, den 20.01.2026, kam es gegen 00:05 Uhr im Robert-Frank-Kraftwerk in Landesbergen zu einem Kleinbrand.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach in einem Kesselhaus ein Brand aus, der noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Mitarbeiter des Kraftwerks eigenständig gelöscht werden konnte. Bei einer anschließenden Inaugenscheinnahme wurde als Ursache ein technischer Defekt an einem Verbrennungskessel festgestellt.

Personen wurden nicht verletzt. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

