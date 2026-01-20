PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kleinbrand in Kraftwerk

Landesbergen (ots)

(Gav) In der Nacht zu Dienstag, den 20.01.2026, kam es gegen 00:05 Uhr im Robert-Frank-Kraftwerk in Landesbergen zu einem Kleinbrand.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach in einem Kesselhaus ein Brand aus, der noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Mitarbeiter des Kraftwerks eigenständig gelöscht werden konnte. Bei einer anschließenden Inaugenscheinnahme wurde als Ursache ein technischer Defekt an einem Verbrennungskessel festgestellt.

Personen wurden nicht verletzt. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 09:08

    POL-NI: Taschendiebstahl in Supermarkt - Verhaltenstipps

    Lauenau (ots) - (Gav) Am Montag, den 19.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr in einem ALDI-Markt an der Straße "Zum Mineralbad" in Lauenau zu einem Taschendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person einer 71-jährigen Frau aus Lauenau das Portemonnaie aus der Jackentasche. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld sowie eine EC-Karte. Die Höhe ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:30

    POL-NI: Polizei bewältigt Gefährdungslage

    Bad Nenndorf (ots) - (Gav) Am Montag, den 19.01.2026, kam es in der Zeit von 07:46 Uhr bis 11:00 Uhr zu einer polizeilichen Einsatzlage in der Horster Straße in Bad Nenndorf. Auslöser war eine Bedrohung zum Nachteil einer 57-Jährigen. Die Frau konnte die betreffende Wohnung eigenständig und unverletzt verlassen. Einsatzkräfte der Polizei Bad Nenndorf suchten daraufhin den 27-jährigen Beschuldigten auf. Der Mann zog ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:56

    POL-NI: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

    Stadthagen (ots) - (Gav) Am Montag, den 19.01.2026, kam es gegen 07:40 Uhr im Kreuzungsbereich Nordring/ Teichstraße / Herminenstraße in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Teichstraße nach links in die Herminenstraße ab und nahm dabei einer entgegenkommenden 16-jährigen Fahrerin eines Kleinkraftrades ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren