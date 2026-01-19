PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Montag, den 19.01.2026, kam es gegen 07:40 Uhr im Kreuzungsbereich Nordring/ Teichstraße / Herminenstraße in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Teichstraße nach links in die Herminenstraße ab und nahm dabei einer entgegenkommenden 16-jährigen Fahrerin eines Kleinkraftrades aus Stadthagen die Vorfahrt, die aus Richtung Nordring in die Teichstraße fuhr. Auf der winterglatten Fahrbahn kam die Jugendliche zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lindhorst unter der Telefonnummer 05725 / 708340 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

