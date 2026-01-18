Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Einbruch in Kindertagesstätte

Auhagen (ots)

(mha) In der Nacht vom 15.01 auf den 16.01.2026 verschaffen sich unbekannte Täter unerlaubt Zugang zur Kindertagesstätte in der Straße "Auf dem Rähden" in Auhagen. Im Inneren des Gebäudes werden Schränke durchsucht und Bargeld entwendet. Die Täter hinterließen im Inneren des Gebäudes Spuren.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Kindertagesstätte oder der Sporthalle gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Stadthagen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell