POL-STH: Betrunkene Verkehrsteilnehmerin nimmt Polizeibeamten die Vorfahrt

Stadthagen (ots)

(mha) Am 18.01.2026 befahren die Beamten des PK Stadthagen gegen 02:13 Uhr die Oberntorstraße in Stadthagen. Aus einer Nebenstraße nähert sich eine 47-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw und biegt auf die Oberntorstraße ein. Dabei nimmt sie den Polizeibeamten die Vorfahrt. In der im Anschluss erfolgten Verkehrskontrolle zeigt sich, dass die Verkehrsteilnehmerin während der Fahrt nicht nur ihr Mobiltelefon zum Telefonieren nutzt, sondern auch unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,80 Promille.

Infolge dessen wird eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zusätzlich wird der Führerschein der Verkehrsteilnehmerin beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

