Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach schwerem Diebstahl

Wietzen (ots)

(Thi) Die Polizei Marklohe sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem schweren Diebstahl, der sich zwischen dem 09. und dem 13. Januar 2026 in Wietzen ereignete.

Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich im oben genannten Zeitraum durch das Beseitigen eines Zaunelements des verschlossenen Bauzaunes Zutritt auf das Gelände der Strommastbaustelle an der Hoyaer Straße in Wietzen.

Dort entwendeten sie 3 neben dem Turm montierte massive "Laufrollen". Diese haben jeweils einen Durchmesser von 1,10m und wiegen 260 kg.

Der Transport des Diebesgutes muss also mit größeren Fahrzeugen erfolgt sein.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Marklohe unter der 05021-924060 zu melden.

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

