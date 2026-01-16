Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht: Fußgängerin angefahren - Weggefahren

Stadthagen (ots)

(mha)Am 15.01.2026 kommt es gegen 07:38 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin habe die Straße "Am Bahnhof" in Stadthagen im Bereich der dortigen Fußgängerampel überquert. Ein Auto sei von der Bahnhofstraße kommend nach links in die Straße "Am Bahnhof" eingebogen. Dabei habe der Autofahrer die Fußgängerin beim Queren der Fahrbahn übersehen und angefahren. Die Fußgängerin stürzt dadurch zu Boden. Der Autofahrer habe die Unfallstelle verlassen, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Auch Hilfe wurde nicht geleistet. Die Fußgängerin wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Zu dem Verursacher ist bekannt, dass er ein rotes Auto gefahren sei und es sich um einen männlichen Fahrer handeln soll.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Stadthagen zu wenden.

