Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht
Hagenburg (ots)
(Thi) Die Polizei Hagenburg sucht den Verursacher zu einer Verkehrsunfallflucht die sich am Donnerstag den 15.01.2026 zwischen 10 und 10:20 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Bergmannstraße in Hagenburg/Altenhagen ereignete.
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß abgestellten grünen Skoda eines 75-Jährigen aus Hagenburg.
Der Schaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt.
Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hagenburg unter der 05033-9801315 zu melden.
