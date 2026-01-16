Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hagenburg (ots)

(Thi) Die Polizei Hagenburg sucht den Verursacher zu einer Verkehrsunfallflucht die sich am Donnerstag den 15.01.2026 zwischen 10 und 10:20 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Bergmannstraße in Hagenburg/Altenhagen ereignete.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß abgestellten grünen Skoda eines 75-Jährigen aus Hagenburg.

Der Schaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hagenburg unter der 05033-9801315 zu melden.

