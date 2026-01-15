Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Flucht nach Verkehrsunfall

Magelsen (ots)

MW

Am Donnerstag Mittag, gegen 11.40 Uhr, kam es im Bereich der Ortsdurchfahrt Magelsen in den scharfen Kurven zu einem Verkehrsunfall. Ein Sattelzug mit Auflieger durchfuhr eine der beiden scharfen Kurven und kam dabei auf den Gegenfahrstreifen. Dabei touchierte der Auflieger des Sattelzuges einen entgegenkommenden Pkw. An diesem entstand ein Sachschaden am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000EUR. Der Sattelzug setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Oiste fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die flüchtige Sattelzugmaschine war weiß, der dazugehörige Sattelauflieger hatte eine gelb-rote Plane. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Sattelzug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hoya unter Tel. 04251-67280 in Verbindung zu setzen.

