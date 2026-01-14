Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Landesbergen (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 13.01.2026, kam es gegen 17:00 Uhr auf der Bundesstraße 215 in Landesbergen, im Bereich des Kraftwerks, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 43-Jähriger aus Binnen mit einem VW Transporter die B 215 in Richtung Landesbergen. Zur gleichen Zeit befand sich eine 31-Jährige als Fußgängerin auf der Fahrbahn. Aufgrund der Dunkelheit sowie ihrer dunklen Bekleidung übersah der Fahrzeugführer die Frau und erfasste sie von hinten.

Die aus Landesbergen stammende Frau stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache sowie die Umstände, aus denen sich ergibt, weshalb sich die Fußgängerin auf der Fahrbahn aufhielt, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

