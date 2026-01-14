Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erneuter Zeugenaufruf nach Raub auf Tankstelle

Obernkirchen (ots)

(Gav) Auch rund vier Wochen nach dem Raub auf eine Tankstelle in Obernkirchen dauern die polizeilichen Ermittlungen weiterhin an. Die Polizei Bückeburg bittet erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstag, den 16.12.2025, kam es gegen 20:15 Uhr zu einem Überfall auf die ARAL-Tankstelle an der Hauptstraße in Obernkirchen. Ein bislang unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum, bedrohte zwei Mitarbeitende unter Vorhalt einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig über den rückwärtigen Bereich der Tankstelle in Richtung eines angrenzenden Feldes.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - maskiert - dunkel gekleidet - ca. 1,85 Meter groß - schlanke Statur - Alter bis maximal etwa 25 Jahre

Im Zuge der Ermittlungen richten sich die Nachforschungen der Polizei nun auch auf auffällige graue Schuhe mit weißer Sohle der Marke Nike, die der Täter zur Tatzeit getragen hat. Ein entsprechendes Bild der Schuhe ist dieser Pressemeldung beigefügt. Die Polizei sucht Hinweisgeber, die diese Schuhe einer Person zuordnen können.

Zeugen, die am Tattag (verdächtige) Beobachtungen im Bereich der Tankstelle oder auf der Fluchtstrecke gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Telefonnummer 05722 / 28940 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell