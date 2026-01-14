PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erneuter Zeugenaufruf nach Raub auf Tankstelle

POL-NI: Erneuter Zeugenaufruf nach Raub auf Tankstelle
  • Bild-Infos
  • Download

Obernkirchen (ots)

(Gav) Auch rund vier Wochen nach dem Raub auf eine Tankstelle in Obernkirchen dauern die polizeilichen Ermittlungen weiterhin an. Die Polizei Bückeburg bittet erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstag, den 16.12.2025, kam es gegen 20:15 Uhr zu einem Überfall auf die ARAL-Tankstelle an der Hauptstraße in Obernkirchen. Ein bislang unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum, bedrohte zwei Mitarbeitende unter Vorhalt einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig über den rückwärtigen Bereich der Tankstelle in Richtung eines angrenzenden Feldes.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - maskiert
   - dunkel gekleidet
   - ca. 1,85 Meter groß
   - schlanke Statur
   - Alter bis maximal etwa 25 Jahre

Im Zuge der Ermittlungen richten sich die Nachforschungen der Polizei nun auch auf auffällige graue Schuhe mit weißer Sohle der Marke Nike, die der Täter zur Tatzeit getragen hat. Ein entsprechendes Bild der Schuhe ist dieser Pressemeldung beigefügt. Die Polizei sucht Hinweisgeber, die diese Schuhe einer Person zuordnen können.

Zeugen, die am Tattag (verdächtige) Beobachtungen im Bereich der Tankstelle oder auf der Fluchtstrecke gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Telefonnummer 05722 / 28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 11:59

    POL-NI: Raub auf Pendlerparkplatz

    Suthfeld (ots) - (Gav) Am Montag, 12.01.2026, kam es gegen 20:40 Uhr auf einem Pendlerparkplatz an der Rieher Straße (K 52) in Suthfeld zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person von einem bislang unbekannten Täter angegangen. In der Folge wurden dem Opfer persönliche Gegenstände entwendet. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die zur Tatzeit (verdächtige) Beobachtungen im Bereich des ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 08:07

    POL-NI: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Landesbergen (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 13.01.2026, kam es gegen 17:00 Uhr auf der Bundesstraße 215 in Landesbergen, im Bereich des Kraftwerks, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 43-Jähriger aus Binnen mit einem VW Transporter die B 215 in Richtung Landesbergen. Zur gleichen Zeit befand sich eine 31-Jährige als Fußgängerin auf der Fahrbahn. ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 07:35

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Nienburg (ots) - (Gav) In der Zeit von Dienstag, 13.01.2026, 10:25 Uhr, bis 10:55 Uhr, kam es in der Körnerstraße in Nienburg, auf Höhe der Hausnummer 9, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Toyota IQ und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren