Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(Gav) In der Zeit von Dienstag, 13.01.2026, 10:25 Uhr, bis 10:55 Uhr, kam es in der Körnerstraße in Nienburg, auf Höhe der Hausnummer 9, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Toyota IQ und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Tel. 05021 / 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell