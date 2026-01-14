Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht
Nienburg (ots)
(Gav) In der Zeit von Dienstag, 13.01.2026, 10:25 Uhr, bis 10:55 Uhr, kam es in der Körnerstraße in Nienburg, auf Höhe der Hausnummer 9, zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Toyota IQ und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.
Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Tel. 05021 / 92120 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell