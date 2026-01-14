PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(Gav) In der Zeit von Dienstag, 13.01.2026, 10:25 Uhr, bis 10:55 Uhr, kam es in der Körnerstraße in Nienburg, auf Höhe der Hausnummer 9, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Toyota IQ und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Tel. 05021 / 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 07:33

    POL-NI: Verkehrsunfall an Einmündung mit zwei leicht verletzten Personen

    Rinteln (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 13.01.2026, kam es gegen 11:10 Uhr an der Einmündung der Detmolder Straße zur Bundesstraße 238 in Rinteln zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine 42-Jährige aus Rinteln mit einem VW Golf beim Einfahren auf die B 238 die vorfahrtsberechtigte 29-jährige Frau aus ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 14:28

    POL-NI: Brand eines Pkw beim Kino in Rinteln

    Rinteln (ots) - (me) Am Sonntag, 11.01.2026, gegen 04:10 Uhr, wird durch eine Anwohnerin ein lichterloh brennender Pkw beim Kinocenter in Rinteln, Konrad-Adenauer-Straße 1, 31737 Rinteln, festgestellt und der Brand sofort gemeldet. Durch das Feuer brennt der Pkw vollständig aus, eine Fassade des Kinos wird durch den Brand ebenfalls beschädigt. Nach ersten Ermittlungen ist eine Selbstentzündung des Pkw eher ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 09:56

    POL-NI: Warnung vor Betrugsmasche

    Landkreis Nienburg / Schaumburg (ots) - (Gav) Die Polizei warnt aktuell vor einer Betrugsmasche im Zusammenhang mit Verkaufsplattformen wie "Kleinanzeigen", bei der Täter versuchen, Nutzerkonten zu übernehmen oder unberechtigte Zahlungen auszulösen. In einem aktuellen Fall bot eine Privatperson über die Plattform einen Verkaufsartikel an. Nach Kontaktaufnahme durch eine angebliche Käuferin wurde zunächst eine Zahlung über einen externen Bezahldienst in Aussicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren