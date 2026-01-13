PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand eines Pkw beim Kino in Rinteln

Rinteln (ots)

(me) Am Sonntag, 11.01.2026, gegen 04:10 Uhr, wird durch eine Anwohnerin ein lichterloh brennender Pkw beim Kinocenter in Rinteln, Konrad-Adenauer-Straße 1, 31737 Rinteln, festgestellt und der Brand sofort gemeldet.

Durch das Feuer brennt der Pkw vollständig aus, eine Fassade des Kinos wird durch den Brand ebenfalls beschädigt.

Nach ersten Ermittlungen ist eine Selbstentzündung des Pkw eher auszuschließen und somit von Brandstiftung auszugehen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter: 05751-9646-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

