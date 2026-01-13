Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall auf der B 83 mit leicht verletzter Person

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 12.01.2026, kam es gegen 23:20 Uhr auf der Bundesstraße 83 bei Bückeburg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 46-jährige Frau aus Hameln mit einem Citroën die B 83 in Richtung Minden. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam auf der Fahrerseite im angrenzenden Graben zum Liegen.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Klinikum verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

