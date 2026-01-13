PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall auf der B 83 mit leicht verletzter Person

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 12.01.2026, kam es gegen 23:20 Uhr auf der Bundesstraße 83 bei Bückeburg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 46-jährige Frau aus Hameln mit einem Citroën die B 83 in Richtung Minden. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam auf der Fahrerseite im angrenzenden Graben zum Liegen.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Klinikum verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 09:13

    POL-NI: Pkw ohne Zulassung und Fahrerlaubnis geführt

    Auetal (ots) - (Gav) Am Montag, den 12.01.2026, wurde gegen 14:10 Uhr ein Pkw in der Straße "Reihe" in Auetal, Ortsteil Rolfshagen, kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 37-jährige Fahrzeugführer aus Ronnenberg den Fiat Punto ohne Zulassung und ohne bestehenden Pflichtversicherungsschutz führte. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt. ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:45

    POL-NI: Versuchter Diebstahl - Zeugenaufruf

    Landesbergen (ots) - (Thi) In Landesbergen haben bislang unbekannte Täter versucht einen Getränkeautomaten an der Langen Straße 60 aufzubrechen indem der Schließzylinder aufgebohrt wurde. Der Automat blieb jedoch verschlossen und es wurde nichts entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 10.01.2026, 19 Uhr und dem 11.01.2026, 11:15 Uhr. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:41

    POL-NI: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

    Haßbergen (ots) - (Thi) Am Sonntag den 11.01.2026 kontrollierten Beamte der Polizei Hoya gegen 21:45 Uhr einen 33-Jährigen in seinem VW Passat auf der Hauptstraße in Haßbergen. Während der Kontrolle ergab sich, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem verlief ein Urinvortest positiv auf THC und Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und entsprechende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren