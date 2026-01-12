Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Diebstahl - Zeugenaufruf

Landesbergen (ots)

(Thi) In Landesbergen haben bislang unbekannte Täter versucht einen Getränkeautomaten an der Langen Straße 60 aufzubrechen indem der Schließzylinder aufgebohrt wurde. Der Automat blieb jedoch verschlossen und es wurde nichts entwendet.

Die Tat ereignete sich zwischen dem 10.01.2026, 19 Uhr und dem 11.01.2026, 11:15 Uhr.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell