POL-NI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Marklohe (ots)

(Thi) Am Sonntag den 11.01.2026 kam ein 23-Jähriger gegen 4 Uhr mit seinem VW Golf alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn der B6 in Marklohe ab. In einem Seitengraben kam er zum Stehen.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille.

Eine Blutprobe wurde entnommen, die weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

