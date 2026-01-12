Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Marklohe (ots)
(Thi) Am Sonntag den 11.01.2026 kam ein 23-Jähriger gegen 4 Uhr mit seinem VW Golf alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn der B6 in Marklohe ab. In einem Seitengraben kam er zum Stehen.
Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille.
Eine Blutprobe wurde entnommen, die weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell