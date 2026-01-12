Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Haßbergen (ots)

(Thi) Am Sonntag den 11.01.2026 kontrollierten Beamte der Polizei Hoya gegen 21:45 Uhr einen 33-Jährigen in seinem VW Passat auf der Hauptstraße in Haßbergen.

Während der Kontrolle ergab sich, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem verlief ein Urinvortest positiv auf THC und Kokain.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

