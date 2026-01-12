PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Haßbergen (ots)

(Thi) Am Sonntag den 11.01.2026 kontrollierten Beamte der Polizei Hoya gegen 21:45 Uhr einen 33-Jährigen in seinem VW Passat auf der Hauptstraße in Haßbergen.

Während der Kontrolle ergab sich, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem verlief ein Urinvortest positiv auf THC und Kokain.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

