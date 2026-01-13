PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw ohne Zulassung und Fahrerlaubnis geführt

Auetal (ots)

(Gav) Am Montag, den 12.01.2026, wurde gegen 14:10 Uhr ein Pkw in der Straße "Reihe" in Auetal, Ortsteil Rolfshagen, kontrolliert.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der 37-jährige Fahrzeugführer aus Ronnenberg den Fiat Punto ohne Zulassung und ohne bestehenden Pflichtversicherungsschutz führte. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 10:45

    POL-NI: Versuchter Diebstahl - Zeugenaufruf

    Landesbergen (ots) - (Thi) In Landesbergen haben bislang unbekannte Täter versucht einen Getränkeautomaten an der Langen Straße 60 aufzubrechen indem der Schließzylinder aufgebohrt wurde. Der Automat blieb jedoch verschlossen und es wurde nichts entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 10.01.2026, 19 Uhr und dem 11.01.2026, 11:15 Uhr. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:41

    POL-NI: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

    Haßbergen (ots) - (Thi) Am Sonntag den 11.01.2026 kontrollierten Beamte der Polizei Hoya gegen 21:45 Uhr einen 33-Jährigen in seinem VW Passat auf der Hauptstraße in Haßbergen. Während der Kontrolle ergab sich, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem verlief ein Urinvortest positiv auf THC und Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und entsprechende ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:37

    POL-NI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Marklohe (ots) - (Thi) Am Sonntag den 11.01.2026 kam ein 23-Jähriger gegen 4 Uhr mit seinem VW Golf alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn der B6 in Marklohe ab. In einem Seitengraben kam er zum Stehen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, die weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Nina Hundeshagen-Engelke Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren