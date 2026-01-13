Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Pkw ohne Zulassung und Fahrerlaubnis geführt
Auetal (ots)
(Gav) Am Montag, den 12.01.2026, wurde gegen 14:10 Uhr ein Pkw in der Straße "Reihe" in Auetal, Ortsteil Rolfshagen, kontrolliert.
Dabei stellten die Beamten fest, dass der 37-jährige Fahrzeugführer aus Ronnenberg den Fiat Punto ohne Zulassung und ohne bestehenden Pflichtversicherungsschutz führte. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
Die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.
