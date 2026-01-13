PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Warnung vor Betrugsmasche

Landkreis Nienburg / Schaumburg (ots)

(Gav) Die Polizei warnt aktuell vor einer Betrugsmasche im Zusammenhang mit Verkaufsplattformen wie "Kleinanzeigen", bei der Täter versuchen, Nutzerkonten zu übernehmen oder unberechtigte Zahlungen auszulösen.

In einem aktuellen Fall bot eine Privatperson über die Plattform einen Verkaufsartikel an. Nach Kontaktaufnahme durch eine angebliche Käuferin wurde zunächst eine Zahlung über einen externen Bezahldienst in Aussicht gestellt. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigten mitgeteilt, die Zahlung solle über die Funktion "Sicher bezahlen" erfolgen. Kurz darauf erhielt sie eine E-Mail, die den Anschein erweckte, von der Verkaufsplattform zu stammen. Über einen darin enthaltenen Link wurde die Geschädigte aufgefordert, sich mit ihren Zugangsdaten zu verifizieren. Tatsächlich handelte es sich um eine gefälschte Nachricht. Durch die Eingabe der Zugangsdaten verschafften sich die Täter Zugriff auf das Nutzerkonto und änderten unter anderem die hinterlegte E-Mail-Adresse. Der Account wurde anschließend missbräuchlich verwendet. Ein finanzieller Schaden entstand in diesem Fall nicht, das Konto wurde gesperrt.

In anderen Fällen täuschen Täter im Chatverlauf zudem vor, dass die Zahlungsabwicklung über eine angebliche "Sofort-Kaufen-" oder "Sicher-Bezahlen-"Funktion erfolgen soll. Den Geschädigten wird dabei innerhalb des Chatverlaufs eine vermeintliche Nachricht der Plattform angezeigt, in der sie zur Verifizierung ihrer Bankdaten oder zur Bestätigung einer Zahlung aufgefordert werden. In der Folge überweisen Betroffene ungewollt ein- oder mehrfach Geld auf fremde Bankkonten. Dass es sich hierbei nicht um ein offizielles Verfahren der Plattform handelt, ist für die Geschädigten häufig erst im Nachhinein erkennbar.

Die Polizei rät:

   - Geben Sie keine Zugangsdaten für Verkaufsplattformen über Links 
     in E-Mails oder Chatnachrichten ein.
   - Zahlungsabwicklungen erfolgen ausschließlich innerhalb der 
     Plattform und nicht über externe E-Mails, Chats oder 
     Überweisungen.
   - Prüfen Sie Absenderadressen und Links sorgfältig.
   - Nutzen Sie, wenn möglich, zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie 
     die Zwei-Faktor-Authentifizierung.
   - Wenden Sie sich bei verdächtigen Nachrichten umgehend an den 
     Plattformbetreiber und ändern Sie Ihre Passwörter.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
  • 13.01.2026 – 09:15

    POL-NI: Verkehrsunfall auf der B 83 mit leicht verletzter Person

    Bückeburg (ots) - (Gav) Am Montag, den 12.01.2026, kam es gegen 23:20 Uhr auf der Bundesstraße 83 bei Bückeburg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 46-jährige Frau aus Hameln mit einem Citroën die B 83 in Richtung Minden. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam auf der ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 09:13

    POL-NI: Pkw ohne Zulassung und Fahrerlaubnis geführt

    Auetal (ots) - (Gav) Am Montag, den 12.01.2026, wurde gegen 14:10 Uhr ein Pkw in der Straße "Reihe" in Auetal, Ortsteil Rolfshagen, kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 37-jährige Fahrzeugführer aus Ronnenberg den Fiat Punto ohne Zulassung und ohne bestehenden Pflichtversicherungsschutz führte. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt. ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:45

    POL-NI: Versuchter Diebstahl - Zeugenaufruf

    Landesbergen (ots) - (Thi) In Landesbergen haben bislang unbekannte Täter versucht einen Getränkeautomaten an der Langen Straße 60 aufzubrechen indem der Schließzylinder aufgebohrt wurde. Der Automat blieb jedoch verschlossen und es wurde nichts entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 10.01.2026, 19 Uhr und dem 11.01.2026, 11:15 Uhr. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter ...

    mehr
