Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall an Einmündung mit zwei leicht verletzten Personen
Rinteln (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 13.01.2026, kam es gegen 11:10 Uhr an der Einmündung der Detmolder Straße zur Bundesstraße 238 in Rinteln zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.
Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine 42-Jährige aus Rinteln mit einem VW Golf beim Einfahren auf die B 238 die vorfahrtsberechtigte 29-jährige Frau aus Porta Westfalica, die mit einem VW Polo unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
An beiden Pkw entstand Totalschaden. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
