Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Raub auf Pendlerparkplatz

Suthfeld (ots)

(Gav) Am Montag, 12.01.2026, kam es gegen 20:40 Uhr auf einem Pendlerparkplatz an der Rieher Straße (K 52) in Suthfeld zu einem Raubdelikt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person von einem bislang unbekannten Täter angegangen. In der Folge wurden dem Opfer persönliche Gegenstände entwendet. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die zur Tatzeit (verdächtige) Beobachtungen im Bereich des Pendlerparkplatzes gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 74920 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell