Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Zeugenaufruf nach Beleidigung und Körperverletzung im Kurpark

Bad Nenndorf (ots)

(Reh) Die Polizei Bad Nenndorf sucht Zeugen zu einer durch einen Mann zum Nachteil zweier Kinder (10 und 11 Jahre) begangenen Beleidigung und Körperverletzung, die bereits am vergangenen Samstag, den 10.01.2026, gegen 15:00 Uhr im Kurpark Bad Nenndorf geschah.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen rodelten die beiden 10- und 11-jährigen Kinder mit ihrem Schlitten am vergangenen Samstagnachmittag bei herrlichem Winterwetter auf dem gut besuchten Abhang in der Nähe des Schlösschens im Kurpark Bad Nenndorf. Zeitgleich kam eine Familie, bestehend aus Mann, Frau und Kleinkind, hinzu. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann aus der dreiköpfigen Familie die beiden rodelnden Kinder aus bislang ungeklärten Gründen und schubste das 11-jährige Kind vom Schlitten. Anschließend stieß er mit ebendiesem Schlitten gegen die Brust des 10-jährigen Kindes.

Der Mann entfernte sich danach mitsamt seiner Familie mit einem silbernen/grauen PKW von der Örtlichkeit.

Der Mann wird als kräftig bis dick, ca. 175 bis 180 cm groß, bekleidet mit einem grauen Pullover und einer schwarzen Jogginghose beschrieben. Die Frau aus der dreiköpfigen Familie trug eine auffällige pinke Mütze.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet Personen, die die Situation möglicherweise beobachtet haben und zur Klärung des Sachverhalts beitragen können, sich unter der Rufnummer 05723/7492-0 zu melden.

