PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Facebook-Aktion der Polizei Nienburg/Schaumburg - Erste Geschwindigkeitsmessung erfolgreich durchgeführt

POL-NI: Facebook-Aktion der Polizei Nienburg/Schaumburg - Erste Geschwindigkeitsmessung erfolgreich durchgeführt
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Nienburg/Schaumburg/Auhagen (ots)

(Thi) Aus Worten wird Einsatz: Bürgerinnen und Bürger haben bestimmt, wo wir messen!

Immer wieder melden uns unsere Follower auf Facebook in den Kommentaren Hinweisen wie: "Da wird ständig gerast!" oder "Hier wäre mal eine Kontrolle nötig!"

Genau das haben wir aufgegriffen und unsere Facebook-Community bestimmen lassen wo wir Geschwindigkeitskontrollen durchführen sollen.

Für den Landkreis Nienburg hatte die Örtlichkeit Auhagen vor dem Kindergarten die meisten Stimmen.

Gestern am 15.01.2026 war es dann endlich soweit.

Ein Zusammenschluss von Beamten der Polizei Nienburg/Schaumburg (darunter Verfügungseinheit, Präventionsteam, Pressestelle und Beamte zweier Polizeistationen) führte in der Zeit von etwa 8:15 bis 10 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung mittels Lasermessgerät durch.

Insgesamt wurden 20 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Viele davon befanden sich im Bußgeldbereich also mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit. Spitzenreiter war ein Fahrer mit gemessenen 62 km/h bei erlaubten 30 - also mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Ein Großteil der 20 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern war übrigens selbst in Auhagen wohnhaft.

Neben der Geschwindigkeitsmessung wurden die anschließenden Fahrzeugkontrollen ganzheitlich angelegt und in dem Zusammenhang auch verkehrserzieherische Gespräche geführt.

Die Fahrzeugführenden zeigten sich durchweg einsichtig und die Aktion erhielt positiven Anklang in der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 10:49

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Hagenburg (ots) - (Thi) Die Polizei Hagenburg sucht den Verursacher zu einer Verkehrsunfallflucht die sich am Donnerstag den 15.01.2026 zwischen 10 und 10:20 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Bergmannstraße in Hagenburg/Altenhagen ereignete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß abgestellten grünen Skoda eines 75-Jährigen aus ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:04

    POL-STH: Verkehrsunfallflucht: Fußgängerin angefahren - Weggefahren

    Stadthagen (ots) - (mha)Am 15.01.2026 kommt es gegen 07:38 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin habe die Straße "Am Bahnhof" in Stadthagen im Bereich der dortigen Fußgängerampel überquert. Ein Auto sei von der Bahnhofstraße kommend nach links in die Straße "Am Bahnhof" eingebogen. Dabei habe der Autofahrer die ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 14:15

    POL-NI: Bad Nenndorf - Zeugenaufruf nach Beleidigung und Körperverletzung im Kurpark

    Bad Nenndorf (ots) - (Reh) Die Polizei Bad Nenndorf sucht Zeugen zu einer durch einen Mann zum Nachteil zweier Kinder (10 und 11 Jahre) begangenen Beleidigung und Körperverletzung, die bereits am vergangenen Samstag, den 10.01.2026, gegen 15:00 Uhr im Kurpark Bad Nenndorf geschah. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen rodelten die beiden 10- und 11-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren