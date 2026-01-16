Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Facebook-Aktion der Polizei Nienburg/Schaumburg - Erste Geschwindigkeitsmessung erfolgreich durchgeführt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Nienburg/Schaumburg/Auhagen (ots)

(Thi) Aus Worten wird Einsatz: Bürgerinnen und Bürger haben bestimmt, wo wir messen!

Immer wieder melden uns unsere Follower auf Facebook in den Kommentaren Hinweisen wie: "Da wird ständig gerast!" oder "Hier wäre mal eine Kontrolle nötig!"

Genau das haben wir aufgegriffen und unsere Facebook-Community bestimmen lassen wo wir Geschwindigkeitskontrollen durchführen sollen.

Für den Landkreis Nienburg hatte die Örtlichkeit Auhagen vor dem Kindergarten die meisten Stimmen.

Gestern am 15.01.2026 war es dann endlich soweit.

Ein Zusammenschluss von Beamten der Polizei Nienburg/Schaumburg (darunter Verfügungseinheit, Präventionsteam, Pressestelle und Beamte zweier Polizeistationen) führte in der Zeit von etwa 8:15 bis 10 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung mittels Lasermessgerät durch.

Insgesamt wurden 20 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Viele davon befanden sich im Bußgeldbereich also mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit. Spitzenreiter war ein Fahrer mit gemessenen 62 km/h bei erlaubten 30 - also mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Ein Großteil der 20 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern war übrigens selbst in Auhagen wohnhaft.

Neben der Geschwindigkeitsmessung wurden die anschließenden Fahrzeugkontrollen ganzheitlich angelegt und in dem Zusammenhang auch verkehrserzieherische Gespräche geführt.

Die Fahrzeugführenden zeigten sich durchweg einsichtig und die Aktion erhielt positiven Anklang in der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell