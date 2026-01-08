PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Polizeiliches Präventionsangebot aufgrund witterungsbedingten Ausfalls des Wochenmarktes abgesagt

Rellingen (ots)

Der für Freitag (09.01.2026) terminierte Rellinger Wochenmarkt fällt aufgrund der vorhergesagten Witterungslage aus.

Infolge dessen muss auch das von der Polizeidirektion Bad Segeberg vorgesehene polizeiliche Präventionsangebot an diesem Tag abgesagt werden.

Die ursprüngliche Pressemitteilung vom 05.01.2026 ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6189962

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

