Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Polizeiliches Präventionsangebot aufgrund witterungsbedingten Ausfalls des Wochenmarktes abgesagt

Rellingen (ots)

Der für Freitag (09.01.2026) terminierte Rellinger Wochenmarkt fällt aufgrund der vorhergesagten Witterungslage aus.

Infolge dessen muss auch das von der Polizeidirektion Bad Segeberg vorgesehene polizeiliche Präventionsangebot an diesem Tag abgesagt werden.

Die ursprüngliche Pressemitteilung vom 05.01.2026 ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6189962

