Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Zeugen gesucht: Kriminalpolizei ermittelt zu Einbruch in Kfz.-Werkstatt

Tornesch (ots)

In der Nacht auf Dienstag (06.01.2026) ist es im Gärtnerweg bei einer dortigen Kfz.-Werkstatt zu einem Einbruch gekommen, bei dem Unbekannte einen Stahltresor entwendeten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Pinneberg brachen unbekannte Täter im Zeitraum von 17:15 Uhr bis 06:50 Uhr zunächst das Zufahrtstor zum Betriebshof auf und verschafften sich anschließend gewaltsam Zugang zum Büroraum der Werkstatt. Dort suchte man nach Wertgegenständen und entwendete letztendlich einen Tresor mit Bargeld sowie diversen Fahrzeugpapieren. Ein Ladegerät für Kfz.-Batterien und weitere Elektrogeräte wurden ebenfalls mitgenommen. Die Täter nutzten für bei ihrer Tat ein bisher nicht bekanntes Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu diesem Einbruchsdiebstahl.

Wer kann Hinweise zu der Einbruchstat im Gärtnerweg geben? Wer hat in der Nacht auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Mitteilungen werden von der Polizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101 202-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

