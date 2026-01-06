Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht - E-Scooter-Fahrer nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt ins Krankenhaus

Pinneberg (ots)

Am Freitag (02.01.2026) ist es an der Kreuzung Heinrich-Christiansen-Straße/Feldstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter gekommen, bei dem eine Person zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Nach Angaben des 20-jährigen E-Scooter-Fahrers wollte dieser gegen 12:00 Uhr die o.g. Kreuzung passieren, als sich von rechts aus der Feldstraße ein Pkw näherte, der als Wartepflichtiger vermutlich aufgrund der vorherrschenden Glätte nicht rechtzeitig zum Stehen kam. Der Pinneberger stürzte zu Boden und musste mit einem Rettungswagen sowie leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Der Auto-Fahrer fuhr, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, weiter. Beim Fahrzeug handelte es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen grauen Mazda mit Hamburger Kennzeichen.

Die Polizei Pinneberg leitete ein Strafverfahren mit den Vorwürfen der fahrlässigen Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht ein.

Der flüchtige Autofahrer konnte bisher noch nicht identifiziert werden, weshalb die Polizei nach möglichen Zeugen fragt, die den Unfall am Freitagmittag beobachtet haben.

Die Ermittlungen führt die Polizei Rellingen und nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallfahrer oder Unfallhergang unter der Rufnummer 04101 498-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell