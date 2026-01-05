Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Einbruch in Reihenhaus: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Halstenbek (ots)

Am Donnerstag (02. Januar 2025) kam es in Halstenbek in der Straße Siebentunnelweg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr vermutlich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Wohngebäude. Dort durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten eine Armbanduhr.

Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Mithilfe: Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell