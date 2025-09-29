Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Einladung zu Bürgergesprächen in entspannter Atmosphäre mit der Pforzheimer Polizei und einer Tasse Kaffee!

Pforzheim (ots)

Das Polizeipräsidium Pforzheim lädt Sie am 04.10.25 herzlich zu "Coffee with a cop" im Zentrum von Dillweißenstein, auf den Ludwigsplatz, ein. Interessante Gespräche bei einer Tasse Kaffee sind garantiert.

Am Samstag, 04.10.2025, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr, haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, mit unseren Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen. Polizeibeamte des Referats Prävention, des Polizeipostens Dillweißenstein und der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit stehen Ihnen bei allen Themen rund um die Polizeiarbeit Rede und Antwort.

Unser Slogan "Mit Sicherheit nah am Menschen" ist ein wichtiger Baustein unserer täglichen Polizeiarbeit und am kommenden Wochenende auf dem idyllischen Ludwigsplatz, im Tiny House der Stadt Pforzheim mit breitem Publikum und einer gratis Tasse Kaffee.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und viele interessante Gespräche.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell