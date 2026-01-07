Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am 06.01.2026 (Dienstag) ist es zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus der Siegfriedstraße gekommen. Es wurde ein kleiner dreistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Nach ersten Ermittlungen haben sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht. Im Haus aufgefundenes Bargeld wurde mitgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden neben dem Bargeld keine weiteren Wertgegenstände entwendet.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten Personen, die auffällige Feststellungen im Tatzeitraum und in Tatortnähe gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell