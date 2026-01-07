PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am 06.01.2026 (Dienstag) ist es zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus der Siegfriedstraße gekommen. Es wurde ein kleiner dreistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Nach ersten Ermittlungen haben sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht. Im Haus aufgefundenes Bargeld wurde mitgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden neben dem Bargeld keine weiteren Wertgegenstände entwendet.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten Personen, die auffällige Feststellungen im Tatzeitraum und in Tatortnähe gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren