Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Zwei Männer versuchen in Wohnung einzubrechen

Pinneberg (ots)

Am Mittwochvormittag (07.01.2026) versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung in der Diesterwegstraße einzubrechen.

Zwei Männer hebelten gegen 11:20 Uhr mit einem Hebelwerkzeug an einer Wohnungstür im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Eine Anwohnerin sprach die Personen an, die daraufhin über das Treppenhaus die Flucht ergriffen.

Der eine Mann wurde auf ein Alter von ca. 50 Jahren geschätzt und hatte eine rotblonde, graumelierte Kurzhaarfrisur. Er war mit einer Art Overall bekleidet, das die auffällige Farbe orange hatte. Der Zweite wurde etwas jünger als der Erste geschätzt, war komplett schwarz gekleidet und hatte braunes Haar. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Brille.

An der Wohnungstür entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Einbruchsversuch und fragt nach Hinweisen zu den beiden beschriebenen Personen. Kann die Fluchtrichtung genannt werden oder gibt es weitere Erkenntnisse zu den Unbekannten?

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

