Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt - Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Tangstedt (ots)

In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (06./07. Januar 2025) ist es in Tangstedt, im Bereich der Straße Dorfring, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 13:00 Uhr und 10:00 Uhr vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Wohngebäude. Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell