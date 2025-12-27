PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Cannabiseinfluss zum Bahnhof gefahren...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist am 27.12.2025 um 00:15 Uhr eine 64-Jährige aus Trippstadt, welche mit ihrem Renault in der Landwehrstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Dame war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einer Bahnhaltestelle, um ihre Reise mit dem Zug fortzusetzen. Während der Kontrolle konnten bei der Fahrerin Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der Fahrzeugschlüssel sicherstellt und der 64-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Diese räumte den Konsum von Cannabis über die Weihnachtstage zuvor ein. Nun kommt diese ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die Führerscheinstelle informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

