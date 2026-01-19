PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bücken (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 18.01.2026, kam es gegen 19:40 Uhr auf der Kreisstraße 139 im Bereich Bücken, Ortsteil Calle, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Honda die K 139 in Richtung Bücken, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in entgegengesetzter Richtung entgegenkam und dabei teilweise auf den Fahrstreifen des Geschädigten geriet. In der Folge kam es zur Kollision der jeweiligen Seitenspiegel. Zusätzlich wurde die Seitenscheibe des Honda beschädigt.

Der unbekannte Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen oberen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der Tel. 04251 / 67280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

