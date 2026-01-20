PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstahl in Supermarkt - Verhaltenstipps

Lauenau (ots)

(Gav) Am Montag, den 19.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr in einem ALDI-Markt an der Straße "Zum Mineralbad" in Lauenau zu einem Taschendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person einer 71-jährigen Frau aus Lauenau das Portemonnaie aus der Jackentasche. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld sowie eine EC-Karte. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Supermarktes gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 74920 zu melden.

Die Polizei rät: Schützen Sie Ihre Wertsachen!

   - Tragen Sie Bargeld, EC-Karten und Ausweise körpernah, am besten 
     in verschlossenen Innen- oder Brusttaschen.
   - Hand- oder Umhängetaschen sollten stets geschlossen und im 
     Blickfeld getragen werden - niemals unbeaufsichtigt im 
     Einkaufswagen oder am Rollator hängen lassen.
   - Seien Sie wachsam, wenn Sie von Fremden angesprochen oder 
     abgelenkt werden.
   - Bewahren Sie nur so viel Bargeld bei sich auf, wie unbedingt 
     notwendig ist.
   - PIN niemals aufschreiben und nicht zusammen mit der Karte 
     aufbewahren.

Wird eine verdächtige Person oder ein Diebstahl bemerkt, sollte sofort die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden, um schnell reagieren zu können.

Wird Ihre Bankkarte gestohlen, lassen Sie sie nicht nur über Ihre Bank, sondern auch über das KUNO-System (Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr) sperren. Nur über KUNO wird verhindert, dass Ihre Karte beim Lastschriftverfahren mit Unterschrift weiterverwendet werden kann.

Die KUNO-Sperrung kann über jede Polizeidienststelle veranlasst werden. Bringen Sie dazu bitte Ihre Bankdaten (IBAN oder Kontonummer und Bankleitzahl) mit.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 14:30

    POL-NI: Polizei bewältigt Gefährdungslage

    Bad Nenndorf (ots) - (Gav) Am Montag, den 19.01.2026, kam es in der Zeit von 07:46 Uhr bis 11:00 Uhr zu einer polizeilichen Einsatzlage in der Horster Straße in Bad Nenndorf. Auslöser war eine Bedrohung zum Nachteil einer 57-Jährigen. Die Frau konnte die betreffende Wohnung eigenständig und unverletzt verlassen. Einsatzkräfte der Polizei Bad Nenndorf suchten daraufhin den 27-jährigen Beschuldigten auf. Der Mann zog ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:56

    POL-NI: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

    Stadthagen (ots) - (Gav) Am Montag, den 19.01.2026, kam es gegen 07:40 Uhr im Kreuzungsbereich Nordring/ Teichstraße / Herminenstraße in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Teichstraße nach links in die Herminenstraße ab und nahm dabei einer entgegenkommenden 16-jährigen Fahrerin eines Kleinkraftrades ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 09:24

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Bücken (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 18.01.2026, kam es gegen 19:40 Uhr auf der Kreisstraße 139 im Bereich Bücken, Ortsteil Calle, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Honda die K 139 in Richtung Bücken, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in entgegengesetzter Richtung entgegenkam und dabei teilweise auf den Fahrstreifen des Geschädigten geriet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren