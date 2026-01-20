Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstahl in Supermarkt - Verhaltenstipps

Lauenau (ots)

(Gav) Am Montag, den 19.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr in einem ALDI-Markt an der Straße "Zum Mineralbad" in Lauenau zu einem Taschendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person einer 71-jährigen Frau aus Lauenau das Portemonnaie aus der Jackentasche. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld sowie eine EC-Karte. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Supermarktes gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 74920 zu melden.

Die Polizei rät: Schützen Sie Ihre Wertsachen!

- Tragen Sie Bargeld, EC-Karten und Ausweise körpernah, am besten in verschlossenen Innen- oder Brusttaschen. - Hand- oder Umhängetaschen sollten stets geschlossen und im Blickfeld getragen werden - niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen oder am Rollator hängen lassen. - Seien Sie wachsam, wenn Sie von Fremden angesprochen oder abgelenkt werden. - Bewahren Sie nur so viel Bargeld bei sich auf, wie unbedingt notwendig ist. - PIN niemals aufschreiben und nicht zusammen mit der Karte aufbewahren.

Wird eine verdächtige Person oder ein Diebstahl bemerkt, sollte sofort die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden, um schnell reagieren zu können.

Wird Ihre Bankkarte gestohlen, lassen Sie sie nicht nur über Ihre Bank, sondern auch über das KUNO-System (Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr) sperren. Nur über KUNO wird verhindert, dass Ihre Karte beim Lastschriftverfahren mit Unterschrift weiterverwendet werden kann.

Die KUNO-Sperrung kann über jede Polizeidienststelle veranlasst werden. Bringen Sie dazu bitte Ihre Bankdaten (IBAN oder Kontonummer und Bankleitzahl) mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell