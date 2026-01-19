Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei bewältigt Gefährdungslage

Bad Nenndorf (ots)

(Gav) Am Montag, den 19.01.2026, kam es in der Zeit von 07:46 Uhr bis 11:00 Uhr zu einer polizeilichen Einsatzlage in der Horster Straße in Bad Nenndorf.

Auslöser war eine Bedrohung zum Nachteil einer 57-Jährigen. Die Frau konnte die betreffende Wohnung eigenständig und unverletzt verlassen. Einsatzkräfte der Polizei Bad Nenndorf suchten daraufhin den 27-jährigen Beschuldigten auf.

Der Mann zog sich bei Ansprache mit zwei Küchenmessern in seine Wohnung zurück, verbarrikadierte sich und drohte im weiteren Verlauf mit Gewalthandlungen gegenüber den eingesetzten Polizeikräften. Zur Bewältigung der Gefährdungslage wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen.

Der Beschuldigte konnte schließlich durch das SEK festgenommen werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Für unbeteiligte Dritte bestand zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr.

Die polizeilichen Ermittlungen und Maßnahmen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell