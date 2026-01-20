PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Gav) Im Zeitraum von Samstag, 17.01.2026, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 18.01.2026, 21:00 Uhr, ereignete sich in der Friedrichstraße in Nienburg (Weser) auf Höhe Hausnummer 6 eine Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein grauer Kia an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug/Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Tel. 05021 / 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

