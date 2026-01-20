Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verdacht auf Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 19.01.2026, gegen 17.40 Uhr wurde der Polizei Nienburg ein Fahrzeugführer gemeldet, der seinen PKW von der L370/B6 in Richtung Nienburg mit deutlich auffälliger Fahrweise führte. Laut Angaben des Mitteilers solle der PKW, ein weißer Opel, in Schlangenlinien sowie mit deutlich geringerer Geschwindigkeit geführt worden sein.

Dank der Unterstützung des Mitteilers konnten Einsatzkräfte der Polizei Nienburg den weißen Opel kurze Zeit später an der Hannoverschen Straße feststellen. Sie stoppten das Fahrzeug und führten eine Verkehrskontrolle durch.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille, allerdings verlief ein Drogenvortest positiv auf Betäubungsmittel. Gegen den 50-jährigen Rehburg-Loccumer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem untersagten die Einsatzkräfte ihm die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell