POL-PDNW: Blauer VW entfernt sich nach Unfall unerlaubt

Haßloch (ots)

Am Donnerstag, den 15.01.2026 kam es zwischen 07 Uhr und 08 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Haßlocher Mühlpfad. Der Unfallverursacher touchierte einen am rechten Fahrbahnrad geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallörtlichkeit verblieb die rechte blaue Spiegelkappe des Unfallverursachers, welche einem VW Beatle (BJ 2012-2019) zugeordnet werden konnte. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher oder einem beschädigten blauen VW Beatle geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

