Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl am Bahnhof

Nienburg (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 20.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr auf der Rückseite des Bahnhofs Nienburg in der Dr.-Franck-Straße zu einem Fahrraddiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ein E-Bike, das in einer Fahrradbox stand und zusätzlich mittels Kettenschloss an einem Fahrradbügel gesichert war.

Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofsrückseite gemacht haben oder Hinweise zur Tat/Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Tel. 05021 / 92120 zu melden.

