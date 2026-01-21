Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel
Haßbergen (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 20.01.2026, wurde gegen 16:55 Uhr ein Mercedes-Fahrer in der Hauptstraße in Haßbergen kontrolliert.
Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 34-Jährige aus Weyhe sein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hatte. Ein vor Ort durchgeführter Urinvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC.
Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.
