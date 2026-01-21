PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Haßbergen (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 20.01.2026, wurde gegen 16:55 Uhr ein Mercedes-Fahrer in der Hauptstraße in Haßbergen kontrolliert.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 34-Jährige aus Weyhe sein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hatte. Ein vor Ort durchgeführter Urinvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

