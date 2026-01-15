Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall beim Abbiegen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Eine 39 Jahre alte Mercedesfahrerin hat am Mittwochmorgen (14.01.2026) in der Robert-Koch-Straße einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Die Frau fuhr mit ihrem Mercedes CLA gegen 07.30 Uhr die Robert-Koch-Straße in Richtung Schönbuchstraße. Beim Abbiegen in die Vollmoellerstraße stieß sie mit dem entgegenkommenden Skoda eines 31-Jährigen zusammen.Der Mercedes der 39-Jährigen schleuderte anschließend gegen ein Verkehrszeichen. An beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Der 31-Jährige verletzte sich leicht. Rettungskräfte verbrachten ihn zur Abklärung in ein Krankenhaus. Die 39-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

