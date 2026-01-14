Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte greifen 17-Jährigen an - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (13.01.2026) an der Straße Hohlgraben einen 17-Jährigen angegriffen und leicht verletzt. Der 17-Jährige hielt sich gegen 17.40 Uhr an der Straße Holgraben auf, als er unvermittelt von zwei bis drei männlichen Personen angegriffen, geschlagen und beleidigt wurde. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Tätern, trafen sie aber nicht mehr an. Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie dunkel gekleidet und 25 bis 30 Jahre alt waren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

