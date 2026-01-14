PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte greifen 17-Jährigen an - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (13.01.2026) an der Straße Hohlgraben einen 17-Jährigen angegriffen und leicht verletzt. Der 17-Jährige hielt sich gegen 17.40 Uhr an der Straße Holgraben auf, als er unvermittelt von zwei bis drei männlichen Personen angegriffen, geschlagen und beleidigt wurde. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Tätern, trafen sie aber nicht mehr an. Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie dunkel gekleidet und 25 bis 30 Jahre alt waren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 10:31

    POL-S: Nach Unfall zusammengebrochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls vom Dienstagnachmittag (13.01.2026) in der Neckarwiesenstraße. Eine 49 Jahre alte Seat-Fahrerin war gegen 16.00 Uhr im Langwiesenweg unterwegs und wollte nach links in die Neckarwiesenstraße abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 72 Jahre alter Mann mit seinem Mitsubishi in der Neckarwiesenstraße in Richtung Langwiesenweg. Auf Höhe der Einmündung fuhr er ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:21

    POL-S: Einbrecher stehlen Marihuana aus Apotheke - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Vaihingen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (13.01.2026) in eine Apotheke an der Waldburgstraße eingebrochen und haben mehrere Kilogramm medizinisches Marihuana sowie 1.500 Euro Bargeld gestohlen. Die Täter brachen zwischen 18.30 Uhr und 07.00 Uhr zunächst die Eingangstür zum Gebäude und anschließend die Tür zur Apotheke auf. Dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren