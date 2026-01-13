Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte stehlen Getränke und Süßigkeiten aus Selbstbedienungsladen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben in drei Fällen einen 24-Stunden Selbstbedienungsladen an der Glemsgaustraße betreten und Getränkedosen sowie Süßigkeiten im Wert von insgesamt über 50 Euro gestohlen. Die beiden Täter betraten am Montag (05.01.2026), gegen 23.25 Uhr und am Freitag (09.01.2026), gegen 22.05 Uhr und gegen 23.10 Uhr den Laden und stahlen jeweils mehrere Getränkedosen sowie Süßigkeiten. Beide waren bei den Taten jeweils maskiert. Einer trug einen schwarzen Parka der Marke McKenzie mit Fellbesatz, eine blaue Jeanshose, eine schwarze Mütze mit auffälligem silber-grauen Emblem sowie weiße Sneakers der Marke Nike. Sein mutmaßlicher Komplize trug eine Nike Tech Fleece Windrunner Jacke in den Farben grau, weiß, dunkelblau, weiße Laufschuhe sowie eine dunkelgraue Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

