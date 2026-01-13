PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pfefferspray ins Gesicht gesprüht - 35-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag (13.01.2026) einem 35-Jährigen in der Klett-Passage Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn anschließend ausgeraubt. Der 35-Jährige rauchte gegen 01.00 Uhr gemeinsam mit dem Unbekannten in der Klett-Passage Marihuana. Unvermittelt sprühte der Täter dem 35-Jährigen mutmaßlich Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend durchsuchte er dessen Hosentasche und flüchtete mit 65 Euro Bargeld, einem Schlüssel und einer Gebetskette in unbekannte Richtung. Mitarbeiter eines Reinigungsunternehmens entdeckten den 35-Jährigen und informierten den Sicherheitsdienst, der anschließend die Polizei in Kenntnis setzte. Der 35-Jährige beschrieb den Täter nur unzureichend. Es soll sich um einen 27 bis 28 Jahre alten Mann mit kurzen Haaren handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 11:43

    POL-S: Rabiater 21-Jähriger verletzt drei Fahrausweisprüfer

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 21 Jahre alter Mann war am Montagabend (12.01.2026) ohne gültigen Fahrschein in einer Stadtbahn unterwegs und hat bei einem Fluchtversuch drei Kontrolleure verletzt. Ein 23-jähriger Fahrausweisprüfer kontrollierte den Tatverdächtigen gegen 18.55 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U12, die in Richtung Charlottenplatz unterwegs war. Dieser sprang auf, rannte über die Sitze zur Tür der ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:56

    POL-S: Weihnachtsbaum in Brand geraten

    Stuttgart-Vaihingen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagmittag (12.01.2026) in einer Wohnung an der Eulerstraße ein Tannenbaum in Brand geraten. Die 67 Jahre alte Bewohnerin entdeckte das Feuer gegen 13.20 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine Kerze in der Nähe des Baumes das Feuer entfacht haben. Die Frau erlitt leichte Verbrennungen, wurde durch Rettungskräfte ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:37

    POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind am Montag (12.01.2026) in eine Wohnung an der Eupener Straße eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 11.00 Uhr und 21.00 Uhr eine Balkontür auf und durchsuchten die Innenräume der Erdgeschosswohnung. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren