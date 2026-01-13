POL-S: Pfefferspray ins Gesicht gesprüht - 35-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht
Stuttgart-Mitte (ots)
Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag (13.01.2026) einem 35-Jährigen in der Klett-Passage Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn anschließend ausgeraubt. Der 35-Jährige rauchte gegen 01.00 Uhr gemeinsam mit dem Unbekannten in der Klett-Passage Marihuana. Unvermittelt sprühte der Täter dem 35-Jährigen mutmaßlich Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend durchsuchte er dessen Hosentasche und flüchtete mit 65 Euro Bargeld, einem Schlüssel und einer Gebetskette in unbekannte Richtung. Mitarbeiter eines Reinigungsunternehmens entdeckten den 35-Jährigen und informierten den Sicherheitsdienst, der anschließend die Polizei in Kenntnis setzte. Der 35-Jährige beschrieb den Täter nur unzureichend. Es soll sich um einen 27 bis 28 Jahre alten Mann mit kurzen Haaren handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell