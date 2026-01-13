Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Weihnachtsbaum in Brand geraten

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagmittag (12.01.2026) in einer Wohnung an der Eulerstraße ein Tannenbaum in Brand geraten. Die 67 Jahre alte Bewohnerin entdeckte das Feuer gegen 13.20 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine Kerze in der Nähe des Baumes das Feuer entfacht haben. Die Frau erlitt leichte Verbrennungen, wurde durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die genaue Ursache ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

