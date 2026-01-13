PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Weihnachtsbaum in Brand geraten

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagmittag (12.01.2026) in einer Wohnung an der Eulerstraße ein Tannenbaum in Brand geraten. Die 67 Jahre alte Bewohnerin entdeckte das Feuer gegen 13.20 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine Kerze in der Nähe des Baumes das Feuer entfacht haben. Die Frau erlitt leichte Verbrennungen, wurde durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die genaue Ursache ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 10:37

    POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind am Montag (12.01.2026) in eine Wohnung an der Eupener Straße eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 11.00 Uhr und 21.00 Uhr eine Balkontür auf und durchsuchten die Innenräume der Erdgeschosswohnung. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Rückfragen ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 14:29

    POL-S: 58-Jährige in Stadtbahn gestürzt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Eine 58 Jahre alte Frau ist am Sonntagnachmittag (11.01.2026) in der Linie U15 gestürzt und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Bei der Einfahrt der Linie U15 Richtung Ruhbank gegen 17.10 Uhr in die Haltestelle Charlottenplatz soll die Stadtbahn stark gebremst haben, sodass die 58-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:36

    POL-S: Mit Rettungswagen zusammengestoßen

    Stuttgart-West (ots) - Ein Rettungswagen ist am Montag (12.01.2026) in der Schwabstraße mit einem Mitsubishi zusammengestoßen. Die Rettungswagenbesatzung fuhr gegen 10.35 Uhr in der Schwabstraße Richtung Rotebühlstraße mit Sondersignal. An der Kreuzung zur Gutenberstraße stieß er mit einer 43 Jahre alten Frau zusammen, die aus der Gutenbergstraße in die Schwabstraße einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß zog ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren