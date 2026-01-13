POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)
Unbekannte sind am Montag (12.01.2026) in eine Wohnung an der Eupener Straße eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 11.00 Uhr und 21.00 Uhr eine Balkontür auf und durchsuchten die Innenräume der Erdgeschosswohnung. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
