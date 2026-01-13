Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater 21-Jähriger verletzt drei Fahrausweisprüfer

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann war am Montagabend (12.01.2026) ohne gültigen Fahrschein in einer Stadtbahn unterwegs und hat bei einem Fluchtversuch drei Kontrolleure verletzt. Ein 23-jähriger Fahrausweisprüfer kontrollierte den Tatverdächtigen gegen 18.55 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U12, die in Richtung Charlottenplatz unterwegs war. Dieser sprang auf, rannte über die Sitze zur Tür der Stadtbahn, die gerade in die Haltestelle Olgaeck einfuhr. Dem 23-Jährigen gelang es, gemeinsam mit seinen beiden 21 und 23 Jahre alten Kollegen, den Tatverdächtigen am Bahnsteig festzuhalten. Dabei wehrte sich der Tatverdächtige, schlug um sich und verletzte alle drei Fahrausweisprüfer, so dass sie in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

